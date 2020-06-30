Коронавирус в Тыве: полпред Меняйло объяснил высокий рост заражений
Фото – скриншот с пресс-конференции ТАСС
Высокий показатель заражений COVID-19 в Республике Тыва связан с образом жизни населения – традиционно большими семьями; сейчас ситуация в регионе контролируемая.
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло прокомментировал высокие показатели заражения коронавирусом в Республике Тыва. Это обусловлено особенностями образа жизни местного населения, заявил полпред на пресс-конференции в ТАСС 7 июля.
«Там люди традиционно живут большими семьями, по много человек. Отсюда – более высокий процент заражений. Тем не менее, ситуация в республике контролируемая, и руководство региона принимает беспрецедентные меры по предупреждению распространения коронавируса», – сказал Меняйло.
На сегодняшний день в республике выявлено 5226 случаев инфицирования. За последние сутки заражение подтвердилось у 70 пациентов.
Напомним, 7 июля в Новосибирской области поставлен антирекорд по росту суточного количества заражений коронавирусом.
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