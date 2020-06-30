Коронавирусный госпиталь откроется на базе горбольницы Бердска

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Четыре этажа терапевтического отделения Бердской городской больницы переделают под инфекционный госпиталь; такое решение было принято после визита комиссии регионального Минздрава.

Инфекционный госпиталь откроется в Бердске. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Госпиталь на 60 койко-мест откроется на следующей неделе. Он будет работать в качестве сортировочного центра для больных с COVID-19 и с внебольничной пневмонией.

В составе комиссии были: заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова и главный пульмонолог региона Любовь Куделя.

На данный момент в инфекционном отделении больницы Бердска находятся пятеро заражённых коронавирусом в состоянии лёгкой и средней степени тяжести. По словам Аксеновой, решение об увеличении количества коек принято для предупреждения возможного роста количества заражённых.

Напомним, 6 июля больница в Советском районе Новосибирска объявила набор врачей в коронавирусный госпиталь.