Краеведческий музей Новосибирска открывают для посетителей

Фото Новосибирского краеведческого музея

Новосибирский краеведческий музей открывают после карантина; посмотреть экспозицию можно уже с 8 июля.

С 8 июля главное здание Краеведческого музея, Музей природы и музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор» снова открывают двери. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Больше трёх месяцев все филиалы Новосибирского краеведческого музея были закрыты для посещения. За это время в музее успели подготовиться к приёму гостей, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора.

«Мы постарались сделать наши здания безопасными и максимально комфортными для посещения. Ведь теперь нашим новым гостеприимством станет ваша безопасность. Сейчас количество посетителей, которое способен принять музей, ограничено, поэтому билеты продаются по сеансам. Билет на посещение Музея можно приобрести в кассе только на часовой временной интервал, например, с 11:00 до 12:00», – сообщили в музее.

При входе в музей посетителям будут измерять температуру. Для безопасности посетителей установлены бесконтактные санитайзеры и защитные экраны в кассовой зоне, а также размещена новая система навигации с напольной разметкой и направлениями движения.

«В этом году Краеведческий музей празднует 100-летие. В честь этого мы подготовили специальный подарок для наших гостей – новый комплекс в Музее природы, посвящённый животным Ледникового периода. Поскольку чаще всего кости животных ледникового периода находят по обрывистым берегам рек, то в новой экспозиции построена реконструкция обрывистого берега Оби – яра, с костями животных мамонтовой фауны. А центральное место в новом зале заняли Матильда и её "жених" Самсон – один из наиболее полных скелетов шерстистого мамонта в мире, найденный в Чановском районе Новосибирской области», – рассказали в музее.

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