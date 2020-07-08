Льготы и выплаты отцам-одиночкам: на какую поддержку можно рассчитывать в 2020 году
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Федеральным и региональным законодательством не предусмотрено специальных пособий и льгот для отцов-одиночек; по своему правовому статусу они могут пользоваться теми же льготами, что и матери-одиночки – бесплатное питание на детей, субсидии на коммунальные услуги, запрет на увольнение и многое другое.
На федеральном уровне отцам-одиночкам положены трудовые и социальные льготы, выплаты как родителю ребёнка. Региональные льготы могут включать скидки на оплату детсада и внеочередной прием ребёнка, бесплатное питание на детей, субсидии на коммунальные услуги.
Кто признаётся отцом-одиночкой
Законодательство не выделяет в отдельную группу одиноких мужчин, воспитывающих детей, а в нормативных актах отсутствует понятие «отец-одиночка». Правовой статус одинокого отца полностью аналогичен положению женщины, воспитывающей детей в одиночку.
Статус отца-одиночки возникает в следующих случаях:
Факт развода или длительного отсутствия женщины по месту жительства детей не влечёт присвоения статуса отца-одиночки.
Пособия отцам-одиночкам в 2020 году
Как родитель, отец имеет право на все пособия, выплаты и компенсации, назначаемые на детей. Исключение составляют только выплаты, положенные лично матери ребёнка (например, оплата декрета).
К выплатам федерального уровня, которые сможет получать отец-одиночка, относится:
Никаких ограничений по подаче заявлений на выплаты от отцов-одиночек нет. Также отец сможет получить сертификат МСК и распоряжаться маткапиталом, если у детей нет матери. О льготах матерям-одиночкам можно узнать из нашего предыдущего материала по ссылке.
Льготы отцам-одиночкам в 2020 году
Для работающих отцов-одиночек дополнительные права и льготы предусмотрены Трудовым кодексом РФ.
В состав гарантий входит:
Для получения указанных мер поддержки отец должен обращаться к работодателю. Уволить отца-одиночку могут только за совершение виновных действий.
Одинокий отец сможет получить налоговые вычеты в двойном размере по месту работы:
Предоставление таких вычетов осуществляется по месту работы мужчины либо при подаче им декларации по форме 3-НДФЛ в налоговый орган. Вычеты положены вплоть до наступления возраста 18 лет у каждого ребёнка. Также отец-одиночка сможет использовать налоговый имущественный вычет в двойном размере, в том числе при покупке недвижимости в собственность семьи.
Региональные пособия и льготы для отцов-одиночек
Перечень региональных льгот отцам-одиночкам нужно уточнять по месту жительства. К примеру, для Москвы в список дополнительных льгот входит:
Перечень льгот в каждом регионе может незначительно отличаться. Уточняйте эти моменты в органах соц. защиты.
Комментарии
Артамонов Станислав Юрьевич
С 2х лет воспитываю ребе́нка-инвалида один. Мамы нет , родных и близких тоже нет. Осенью дочке идти в школу , а деньги взять не где . Пенсию по потере кормильца оформить нельзя , т.к. у дочки пенсия по инвалидности.
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