Льготы и выплаты отцам-одиночкам: на какую поддержку можно рассчитывать в 2020 году

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Федеральным и региональным законодательством не предусмотрено специальных пособий и льгот для отцов-одиночек; по своему правовому статусу они могут пользоваться теми же льготами, что и матери-одиночки – бесплатное питание на детей, субсидии на коммунальные услуги, запрет на увольнение и многое другое.

На федеральном уровне отцам-одиночкам положены трудовые и социальные льготы, выплаты как родителю ребёнка. Региональные льготы могут включать скидки на оплату детсада и внеочередной прием ребёнка, бесплатное питание на детей, субсидии на коммунальные услуги.

Кто признаётся отцом-одиночкой

Законодательство не выделяет в отдельную группу одиноких мужчин, воспитывающих детей, а в нормативных актах отсутствует понятие «отец-одиночка». Правовой статус одинокого отца полностью аналогичен положению женщины, воспитывающей детей в одиночку.

Статус отца-одиночки возникает в следующих случаях:

если мать лишена родительских прав по решению суда;

если мама ребёнка умерла или признана умершей по решению суда;

если мать безвестно отсутствует, а отец назначен опекуном детей.

Факт развода или длительного отсутствия женщины по месту жительства детей не влечёт присвоения статуса отца-одиночки.

Пособия отцам-одиночкам в 2020 году

Как родитель, отец имеет право на все пособия, выплаты и компенсации, назначаемые на детей. Исключение составляют только выплаты, положенные лично матери ребёнка (например, оплата декрета).

К выплатам федерального уровня, которые сможет получать отец-одиночка, относится:

пособия по уходу за ребёнком;

сохранение зарплаты на период отпуска по уходу до 1,5 года;

единовременное пособие по рождению ребёнка (его может получить любой из родителей);

выплата 10 000 рублей на ребёнка от 3 до 16 лет (единовременное пособие выплачивается за июнь, июль);

выплата 5000 рублей на ребёнка до 3 лет;

ежемесячное пособие на ребёнка от 3 до 7 лет;

иные выплаты и пособия, назначаемые родителям на детей.

Никаких ограничений по подаче заявлений на выплаты от отцов-одиночек нет. Также отец сможет получить сертификат МСК и распоряжаться маткапиталом, если у детей нет матери. О льготах матерям-одиночкам можно узнать из нашего предыдущего материала по ссылке.

Льготы отцам-одиночкам в 2020 году

Для работающих отцов-одиночек дополнительные права и льготы предусмотрены Трудовым кодексом РФ.

В состав гарантий входит:

право на получение отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 и 3 лет;

запрет на увольнение по сокращению штатов или по причине несоответствия должности, если ребёнку нет 14 лет;

ограничение на привлечение одинокого отца к сверхурочным работам, командировкам, к работе в праздничные или выходные дни (это допускается только с согласия работника);

неполную рабочую неделю или сокращённый рабочий день (ребёнку должно быть не более 14 лет);

дополнительные выходные дни, если ребёнку установлена инвалидность;

дополнительные 14 дней отпуска за свой счёт (если это прописано в трудовом договоре);

иные виды льгот, предусмотренных ТР РФ.

Для получения указанных мер поддержки отец должен обращаться к работодателю. Уволить отца-одиночку могут только за совершение виновных действий.

Одинокий отец сможет получить налоговые вычеты в двойном размере по месту работы:

первый и второй ребёнок – по 2 800 рублей;

третий и последующий ребёнок – по 7 000 рублей;

ребёнок до 18 лет и учащийся инвалид до 24 лет, имеющие 1 и 2 группы инвалидности – 24 000 рублей (родителям и усыновителям) и 12 000 рублей – опекунам и попечителям.

Предоставление таких вычетов осуществляется по месту работы мужчины либо при подаче им декларации по форме 3-НДФЛ в налоговый орган. Вычеты положены вплоть до наступления возраста 18 лет у каждого ребёнка. Также отец-одиночка сможет использовать налоговый имущественный вычет в двойном размере, в том числе при покупке недвижимости в собственность семьи.

Региональные пособия и льготы для отцов-одиночек

Перечень региональных льгот отцам-одиночкам нужно уточнять по месту жительства. К примеру, для Москвы в список дополнительных льгот входит:

компенсация расходов на оплату детского сада;

ежемесячная компенсационная выплата на детей в связи с ростом уровня жизни и на приобретение продуктов (выплата назначается при наличии статуса малоимущей семьи);

льготы на оплату коммунальных услуг;

оплата питания детей в школах;

оплата приобретения учебников и канцтоваров к школе;

иные льготы, назначаемые через органы соц. защиты.

Перечень льгот в каждом регионе может незначительно отличаться. Уточняйте эти моменты в органах соц. защиты.