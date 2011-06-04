“Лишний раз руки не помыть”: более 500 частных домов в Новосибирске уже 4 дня живут без света и воды

Фото читательницы Сиб.фм

В Новосибирске из-за долгов за электричество жители частных домов в Октябрьском районе остались без света и воды; часть владельцев платила по счетам вовремя.

В Новосибирске более 500 домов в СНТ «Рассвет-Октябрьский» остаются без света уже четвертые сутки. Об этом Сиб.фм рассказала местная жительница Луиза.

“Нас отключили 3 июля в 23:45, вчера было погашено более 200 тысяч рублей, остаётся ещё около 300 тысяч рублей. Мы не являемся клиентом "Энергосбыта", им является СНТ “Рассвет”, а представителем председатель общества, поэтому не важно платим мы за себя или нет, нас всех под одну гребенку”, — сообщила Сиб.фм Луиза.

По её словам, несмотря на долг, многие жители общества платят вовремя. Кроме того, в СНТ прописаны и постоянно проживают не только взрослые люди, но и несовершеннолетние дети. Однако “Новосибирскэнергосбыт” говорит, что у них нет данных о том, кто имеет постоянную прописку в обществе. Жители подали жалобу в прокуратуру, но на её рассмотрение требуется 10 дней.

Также из-за отключения электроэнергии у части домов пропала вода, поскольку насосные станции работают от электричества.

“Некоторые берут в аренду генераторы, другие просто живут без света, отдают еду собакам, чтобы не испортилась. У нас тут есть и многодетные семьи. У многих нет воды, так как насосные станции работают от электричества, лишний раз даже руки не помыть. Приходится ездить на колонку, запасаться водой впрок”, — поделилась с Сиб.фм Луиза.

Напомним, в мае новосибирский ювелир чуть не потерял бизнес из-за обвинений в воровстве электричества.