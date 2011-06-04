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Маршрутка с восемью пассажирами загорелась в Новосибирске

сегодня 17:39

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Пожар возник в маршрутном такси во время движения по Советскому шоссе; возгорание тушили два пожарных расчёта.

Маршрутка загорелась во время движения по Советскому шоссе в Новосибирске. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.

Возгорание произошло в моторном отсеке, у маршрутки также оказалось выбито боковое стекло.

Горящую машину тушили два пожарных расчёта, они выехали на место в 15:50.

В маршрутке находилось восемь человек, все они вышли из транспорта самостоятельно. Пострадавших нет.

Напомним, 19 июня крупный пожар произошёл на Центральном рынке Новосибирска.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

пожар
МЧС

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