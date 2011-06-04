Маршрутка с восемью пассажирами загорелась в Новосибирске
Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Пожар возник в маршрутном такси во время движения по Советскому шоссе; возгорание тушили два пожарных расчёта.
Маршрутка загорелась во время движения по Советскому шоссе в Новосибирске. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.
Возгорание произошло в моторном отсеке, у маршрутки также оказалось выбито боковое стекло.
Горящую машину тушили два пожарных расчёта, они выехали на место в 15:50.
В маршрутке находилось восемь человек, все они вышли из транспорта самостоятельно. Пострадавших нет.
Напомним, 19 июня крупный пожар произошёл на Центральном рынке Новосибирска.
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