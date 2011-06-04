Мэр Бердска хочет объявить голодовку из-за строительства мусорного полигона

Фото с сайта pixabay.com

Мэр Бердска Евгений Шестернин заявил, что присоединится к протестующим и объявит голодовку, чтобы обозначить свою позицию относительно строительства мусорного полигона рядом с городом; депутаты считают, что новый объект вообще может остановить город в развитии из-за своего расположения.

Мэр Бердска Евгений Шестернин выступил против нового мусорного полигона. Об этом сообщает информационный сайт «Бердск Онлайн» со ссылкой на результаты заседания рабочей группы по проблемам строительства нового полигона для бытового мусора в Бердске 6 июля.

Шестернин считает, что вместо свалки необходимо строить мусороперерабатывающий завод.

Стоит отметить, что новый мусорный полигон планируют построить рядом с кладбищем Бердска.

По словам руководителя компании «Полигон» Дениса Шалдова (компания занимается строительством полигона), сейчас на территории предполагаемого объекта строится гараж. При этом самого проекта по созданию полигона в Искитимском районе ещё нет.

При этом местные депутаты считают, что город не сможет развиваться, если проект мусорного полигона будет реализован.

Напомним, 23 июня жители Бердска создали петицию против строительства мусорного полигона.