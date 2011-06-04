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Между Омском и Новосибирском восстановили железнодорожное сообщение

сегодня 07:56

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Скорый поезд «Иртыш» снова начинает курсировать между Новосибирском и Омском; сегодня из Новосибирска уйдёт первый состав.

Железная дорога восстановила сообщение между Новосибирском и Омском. Скорый поезд «Иртыш» 6 июля уже отправился с омского вокзала. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороге уточнили, что популярный ночной маршрут восстановлен «в связи с увеличением пассажиропотока и с улучшением эпидемиологической обстановки», сообщает Регнум.

Поезд №188/187 сообщением Омск — Новосибирск запущен взамен ранее отменённого из-за пандемии коронавируса поезда №88/87.

«С понедельника состав из четырёх вагонов будет ежедневно отправляться из Омска, а с 7 июля из Новосибирска», — уточнили в ЗСЖД.

Стоимость билета в плацкартном вагоне сейчас составляет 1779 рублей 60 копеек, в купейном вагоне — от 2231 рубля 40 копеек до 2749 рублей.

Напомним, в конце июня стало известно о планах РЖД по восстановлению сообщения с зарубежными странами.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Омская область
поезда
Новосибирск

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