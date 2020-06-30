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Междуреченцы с коронавирусом разгуливают по городу

сегодня 17:51

Фото с сайта pixabay.com

Мэр Междуреченска потребовал от полиции и Роспотребнадзора усилить контроль за больными; их нужно искать, задерживать и наказывать.

Мэр кузбасского Междуреченска обратился к населению и заострил вопрос на поведении горожан с подтверждённым диагнозом COVID-19. Глава города Владимир Чернов сообщил на своей странице в сети, что люди отказываются от госпитализации.

«Снова острый вопрос на повестке дня: некоторые междуреченцы с диагнозом COVID-19 отказываются от госпитализации. Мало того! Не отвечают на телефонные звонки и нарушают режим самоизоляции! Эта прямая угроза здоровью наших горожан! Требую от полиции и Роспотребнадзора кратно усилить контроль за такими людьми. Искать, задерживать и наказывать!» – написал мэр Междуреченска.

Он также напомнил о том, что за нарушение самоизоляции придётся заплатить от 15 до 40 тысяч рублей. И пояснил, что 12 человек уже наказаны.

Владимир Чернов попросил междуреченцев сообщать о подобных фактах в полицию, Роспотребнадзор или писать ему лично.

Напомним, коронавирус нашли у министра здравоохранения Кузбасса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

междуреченск
коронавирус

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