«Мои концерты никому не были нужны»: Шура рассказал о поддержке друзей во время борьбы с тремором

Фото из Instagram Шуры, скриншот YouTube-шоу «Между нами»

Неудачная процедура в больнице вызвала тремор у певца Шуры; во время болезни друзья помогли артисту держаться на плаву.

Из-за неудачного укола в больнице певца Шуру полтора года преследовал тремор. Об этом уроженец Новосибирска рассказал на YouTube-шоу «Между нами».

«Мне неправильно укололи вену, и полтора года без остановки вот так тряслась рука. Ночью клали мешок с песком на руку, либо я на нее ложился – только так засыпал. Так и гастролировал. Спасибо Ирке Аллегровой. Она мне подарила стульчик круглый, который разбирается. Возили его на гастроли».

По словам Шуры, в тот период его концерты не были востребованы. Все заявки на выступления были подстроены его друзьями.

«Оказалось, эти концерты никому не нужны были. Это друзья меня "заказывали" специально. Это мои друзья организовывали, платили деньги, как будто праздник у кого-то, созывали людей в ночной клуб, устраивали застолья. Я садился на этом стульчике. Что я там пел? Это был ужас! У меня тремор, всё трясется, ничего не споёшь. Но я этими концертами выживал, понимал, что кому-то нужен», – поделился Шура.

Певец отметил, что тремор прошёл сам собой. Злосчастный недуг буквально прошел за одну ночь.

«Я проснулся утром, полдня хожу и думаю: "Господи, что-то изменилось". Рука не трясётся! Как-то за одну ночь! Бог дал — Бог взял, я считаю. Рука такая крепкая стала. Мышцы стали плотные, потому что она полтора года тряслась», – вспомнил артист.

Напомним, в конце июня певец Шура рассказал, что придумал сценарий собственных похорон.