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Может поместиться на ладони: пушистые поросята-пекари родились в Новосибирском зоопарке

сегодня 10:01

Фото Е. Черненко из официальной группы Новосибирского зоопарка в соцсети «ВКонтакте»

У семейства ошейниковых пекари в Новосибирском зоопарке появилось потомство; самка родила двойню очаровательных пушистых поросят.

Два малыша-пекари, которые легко умещаются на ладошке взрослого человека, появились на свет в Новосибирском зоопарке. Родители детенышей не отходят от них ни на минуту. Об этом сообщается в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты объяснили, что до недавнего времени пекари относили к семейству свиней. Но с учётом ряда морфологических признаков их выделили в отдельное семейство – пекариевые. Они обитают в лесах юго-востока Северной Америки, в Центральной и Южной Америке. В Новосибирском зоопарке эти «околопоросята» живут с 2002 года.

Как рассказали в зоопарке, на второй день после рождения малыши вышли из укрытия, теперь за ними можно понаблюдать.

«Внешне они заметно отличаются от взрослых особей. Взрослые пекари покрыты серо-чёрной шерстью, на которой выделяется светлый воротник. Малыши – рыжевато-коричневые с тёмной полоской на спине», – поделились в зоологическом парке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирском зоопарке за годы его существования родилось 220 рысят.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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