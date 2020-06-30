«На берегу лежит тело накрытое»: очевидец рассказал подробности гибели трёх человек при спасении ребёнка в Новосибирске

Фото МЧС/Сиб.фм

В Новосибирске на реке погибли три человека — один из них несовершеннолетний; очевидцы сообщают, что тело одного из них всё ещё на берегу.

Тело одного из погибших при спасении 12-летней девочки на реке в Новосибирске всё ещё находится на берегу. Об этом вечером 7 июля Сиб.фм сообщил очевидец трагедии. По его словам, это актуальная информация на 22:30 по местному времени.

«На данный момент на берегу лежит тело чем то накрытое и рядом находится сотрудник полиции», — говорит собеседник Сиб.фм.

По данным другого источника Сиб.фм, первым спасать ребёнка пошёл её 14-летний брат. Далее в реку бросились 50-летний отец и другой брат, которому было 22-года. В МЧС также подтвердили, что все погибшие являлись друг другу родственниками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 7 июля около 16:30 из Оби вытащили тела мужчины и 22-летнего парня, которые спасали 12-летнюю девочку. Она решила пойти искупаться в запрещённом для этого месте. Примечательно, что в момент происшествия на пляже находились ещё шесть её родственников. Позже из воды достали тело 14-летнего подростка.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. С родственниками, на глазах которых произошла трагедия, сейчас работают психологи.

Напомним, в начале июля в Кузбассе утонула семья с детьми.