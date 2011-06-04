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Надругался над тремя дочерьми: житель Алтайского края пойдёт под суд за сексуальное насилие над детьми

сегодня 16:11

Фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае местный житель надругался над собственными детьми от первого брака; мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело в отношении многодетного 39-летнего жителя Каменского района, который обвиняется в сексуальном насилии над собственными детьми. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«В ходе следствия было доказано 11 эпизодов противоправных действий обвиняемого. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает пресс-служба.

Обвиняемый является отцом пяти детей. Три дочери 9, 10 и 15 лет – от предыдущего брака. В период с 2016 по 2020 год отец совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек.

Напомним, в конце июня злоумышленник изнасиловал и ограбил девушку в новосибирском Академгородке.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Алтайский край
пострадали дети

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