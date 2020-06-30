Найдено третье тело: СК начал проверку трагедии на Оби при спасении 12-летней девочки

Фото СКР/МЧС

Следственный комитет организовал проверку после гибели трёх человек на воде в Новосибирске; известно, что все они пытались спасти тонущего ребёнка.

Гибелью трёх человек на реке Оби в Новосибирске при спасении 12-летней девочки заинтересовался Следственный комитет. Об этом 7 июля сообщила старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) Анастасия Кулешова.

Также в МЧС сообщили об обнаружении спасателями тела третьего погибшего. Речь идёт о 14-летнем подростке, который также бросился на помощь ребёнку. Ранее в ведомстве заявляли, что он тонул вместе с ней.

Известно, что трагедия произошла 7 июля около 16:30. По данным МЧС, семья из семи человек отдыхала на пляже, а девочка без присмотра начала купаться в запрещённом для этого месте. Когда ребёнок начал тонуть, то помочь ей решили трое — 50-летний мужчина, 22-летний родственник и 14-летний подросток. Им удалось спасти девочку, однако все они погибли.