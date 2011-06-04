Ничего святого: у инвалида в Новосибирске украли коляску

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В Новосибирске задержали 30-летнего вора-рецидивиста, который похитил инвалидную коляску; кресло было украдено из подъезда дома.

Инвалидное кресло украл 30-летний новосибирец из подъезда жилого дома на улице Ватутина. Средство передвижения стоит порядка 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Как уточнили правоохранители, оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Мужчина ранее уже был судим за кражу.

Похищенное кресло у него изъято и возвращено потерпевшей.

Напомним, ранее новосибирец украл в интим-магазине капли «Распутница» для своей жены.