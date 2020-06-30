Новосибирск после карантина: куда сходить, если уже устал сидеть дома

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Пандемия понемногу отступает, и жители Новосибирска наконец могут выйти из дома; рассказываем, куда уже можно сходить и какие меры предосторожности нужно соблюдать.

Власти Новосибирской области в ответ на жалобы от рестораторов дали разрешение на открытие летних площадок кафе и ресторанов. В связи с этим некоторые заведения специально открывают летние зоны впервые. А вот меню многих закусочных урезали, ведь сейчас посетителей в разы меньше, – рассказали Сиб.фм работники одного из ресторанов быстрого питания. Клиентов по-прежнему просят сохранять масочный режим, а в заведениях раз в несколько часов проводят санитарную обработку.

Также для любителей искусства и истории 8 июля откроется Новосибирский краеведческий музей.

Вместе с главным зданием музея откроются отделения, посвящённые природе и туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор». Однако посетить можно будет только в определённый промежуток времени и ограниченному количеству человек, по предварительной записи. Заходить в музей можно исключительно в маске, а при входе сотрудники проверят температуру каждого посетителя. Также для безопасного посещения были установлены защитные экраны на кассах и санитайзеры.

Ценителям творчества Сергея Есенина стоит обратить внимание на вечер поэзии, организованный сибирскими энтузиастами. Поэтический вечер «Есенину» пройдёт 9 июля в театре «Актёрское Убежище». Стихотворения известного поэта прочтут Георгий Коломейцев, Елена Кливакова, Ирина Попова и Илья Новиков. Рекомендуется сохранять масочный режим и обрабатывать руки антисептиком.

Для детей же сегодня с 12:00 до вечера проходит «Детский ЭКО-праздник Ивана Купала». Юным посетителям по адресу Ударная, 31 в доступной форме расскажут про историю праздника, дадут возможность поиграть в подвижные игры, пообливаться и получить ценные подарки. Для участия необходимо оставить заявку в официальной группе мероприятия «ВКонтакте»

Непосредственно перед мероприятием ребёнку измерят температуру и объяснят правила безопасности. Игры будут проводиться в небольших группах с соблюдением социальной дистанции.

Также уже с 15 июля в Новосибирске должны заработать кинотеатры, куда будут пускать ограниченное количество зрителей. Однако есть вероятность очередного переноса даты, так как работники сферы могут не успеть подготовить залы к показам.

Напомним, сегодня сибирский полпред Сергей Меняйло не исключил прихода второй волны коронавируса.