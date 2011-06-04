Новосибирские пожарные спасли пять человек из горящего дома

Фото пресс-службы ГУ МЧС в НСО

В малоэтажном доме в Новосибирске случился пожар; часть жильцов не смогла эвакуироваться самостоятельно.

В Заельцовском районе Новосибирска произошло возгорание в жилом двухэтажном доме на улице Союза Молодежи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

“Личным составом при помощи спасательных устройств из подъезда спасено 5 человек. До прибытия пожарной охраны из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек”, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пострадавших в происшествии нет. На кухне одной из квартир были повреждены мебель и техника. На тушение привлекались 7 единиц техники и 22 человека личного состава.

Напомним, 3 июля стало известно, что десантник погиб на тушении лесного пожара в Си