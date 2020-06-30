Новосибирский минздрав прокомментировал вспышку коронавируса в психбольнице

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В новосибирской психбольнице № 3 коронавирус подтвердили у пяти человек; местный минздрав заявил, что эти случаи не связаны между собой и не являются вспышкой инфекции.

Министерство здравоохранения Новосибирской области заявило, что случаи заражения коронавирусом в психбольнице № 3 не связаны между собой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Коронавирус был выявлен у пациентов разных отделений и в разное время. Три случая – в мае 2020 года, и один случай – в первой половине июня. У троих пациентов признаки ОРВИ были выявлены при госпитализации, их сразу изолировали и перевели в инфекционные стационары. У одного из пациентов симптомы появились в процессе лечения, его также немедленно перевели в один из инфекционных госпиталей Новосибирска», – говорится в сообщении пресс-службы.

По словам представителя министерства, сотрудник психбольницы № 3 заразился COVID-19 не на рабочем месте и ни с одним из инфицированных пациентов не контактировал.

Как ранее писал Сиб.фм, 6 июля стало известно, что в новосибирской психбольнице № 3 заразились четыре пациента и один сотрудник.

Напомним, 7 июля полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло не исключил пришествия второй волны коронавируса.