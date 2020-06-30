Новосибирцев возмутили платные купания на Глухом озере
Фото из открытых источников и со страницы «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте»
На самом близком к Новосибирску озере купание сделали платным; информация об этом появилась в сети.
В паблике «Рыбака в Новосибирске» появилась информация о взимании плату за купание в озере Глухом.
«Озеро Глухое, теперь не только рыбалка, но и купание платное, просят 50 рублей», – сообщил сегодня, 7 июля, Андрей Еремеев.
В подтверждение своих слов мужчина выложил фото с объявлением, в котором сказано, что входить в воду можно только после получения инструктажа и оплаты.
Новосибирцев возмутила такая постановка вопроса.
«А инструктаж проводит обученный человек? У него лицензия или допуск на это имеется, чтоб проводить подобные мероприятия? На водоёме есть дежурный спасатель, снаряжение, лодка? Журнал – отписка от утонувших при несчастном случае. И то – если прокуратура за это не возьмётся. В городе пока только одно место, официально разрешённое для купания. Где дежурят спасатели. За такие "инструктажи" можно нехило нагнуть.
Режим лова 7:00-19:00 – 00 рублей. В соответствии с правилами торговли товар/услугу должны продать за цену, указанную на информационной табличке/ценнике. ФАС бы тоже заинтересовался этим.
Мутная организация какая-то... до первой хорошей проверки», – написал Евгений Викторов.
Напомним, в Новосибирской области для купания открыты два пляжа: «У моря Обского» и «Бугринский».
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