Новосибирцев возмутили платные купания на Глухом озере

Фото из открытых источников и со страницы «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте»

На самом близком к Новосибирску озере купание сделали платным; информация об этом появилась в сети.

В паблике «Рыбака в Новосибирске» появилась информация о взимании плату за купание в озере Глухом.

«Озеро Глухое, теперь не только рыбалка, но и купание платное, просят 50 рублей», – сообщил сегодня, 7 июля, Андрей Еремеев.

В подтверждение своих слов мужчина выложил фото с объявлением, в котором сказано, что входить в воду можно только после получения инструктажа и оплаты.

Новосибирцев возмутила такая постановка вопроса.

«А инструктаж проводит обученный человек? У него лицензия или допуск на это имеется, чтоб проводить подобные мероприятия? На водоёме есть дежурный спасатель, снаряжение, лодка? Журнал – отписка от утонувших при несчастном случае. И то – если прокуратура за это не возьмётся. В городе пока только одно место, официально разрешённое для купания. Где дежурят спасатели. За такие "инструктажи" можно нехило нагнуть.

Режим лова 7:00-19:00 – 00 рублей. В соответствии с правилами торговли товар/услугу должны продать за цену, указанную на информационной табличке/ценнике. ФАС бы тоже заинтересовался этим.

Мутная организация какая-то... до первой хорошей проверки», – написал Евгений Викторов.

Напомним, в Новосибирской области для купания открыты два пляжа: «У моря Обского» и «Бугринский».