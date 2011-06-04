Новосибирцы боятся возвращения 90-х из-за коронавируса

Скриншот из фильма «Бригада»

Исследование выявило главные страхи новосибирцев во втором квартале года; жители столицы Сибири устали от самоизоляции и боятся возвращения 90-х годов.

Жители Новосибирской области боятся возвращения обстановки 1990-х годов из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Такие данные опубликованы по результатам исследования «Национального индекса тревожностей», сообщает компания КРОС. Исследование ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа, объясняет представитель проекта.

По данным исследования, новосибирцы также боялись изменения образа жизни из-за карантинных мер и режима самоизоляции. Жители Новосибирской области входят в топ-5 регионов по присутствию тревожности недоступности качественной медицинской помощи, сказано в исследовании.

«В СМИ и особенно социальных сетях выражалась обеспокоенность тем, как на практике устроена работа по выявлению и лечению COVID-19 и исполняются приказы Минздрава», — сообщает КРОС.

Также по результатам исследования компания составила список 10 самых распространённых фобий россиян на второй квартал текущего года. Он выглядит следующим образом:

Потеря работы и дохода в связи с кризисом Изменение образа жизни (угроза второй волны эпидемии, масочный режим, самоизоляция) Цифровое «рабство» и штрафы за нарушения карантинных мер Сорванный отпуск в этом году (закрытые границы, нехватка средств) Недоверие к учёту заболевших коронавирусом Экологические проблемы (разлив топлива в Норильске) Недоступность качественной медицинской помощи в связи с коронавирусом Голосование по поправкам в Конституцию Возврат в 90-е годы в связи с кризисом на фоне коронавируса Гонка вооружений и международная напряженность

Напомним, в середине апреля стало известно, что новосибирцы реже ходят к врачам из-за страха заболеть коронавирусом.