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Новосибирцы боятся возвращения 90-х из-за коронавируса

сегодня 21:02

Скриншот из фильма «Бригада»

Исследование выявило главные страхи новосибирцев во втором квартале года; жители столицы Сибири устали от самоизоляции и боятся возвращения 90-х годов.

Жители Новосибирской области боятся возвращения обстановки 1990-х годов из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Такие данные опубликованы по результатам исследования «Национального индекса тревожностей», сообщает компания КРОС. Исследование ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа, объясняет представитель проекта.

По данным исследования, новосибирцы также боялись изменения образа жизни из-за карантинных мер и режима самоизоляции. Жители Новосибирской области входят в топ-5 регионов по присутствию тревожности недоступности качественной медицинской помощи, сказано в исследовании.

«В СМИ и особенно социальных сетях выражалась обеспокоенность тем, как на практике устроена работа по выявлению и лечению COVID-19 и исполняются приказы Минздрава», — сообщает КРОС.

Также по результатам исследования компания составила список 10 самых распространённых фобий россиян на второй квартал текущего года. Он выглядит следующим образом:

  1. Потеря работы и дохода в связи с кризисом
  2. Изменение образа жизни (угроза второй волны эпидемии, масочный режим, самоизоляция)
  3. Цифровое «рабство» и штрафы за нарушения карантинных мер
  4. Сорванный отпуск в этом году (закрытые границы, нехватка средств)
  5. Недоверие к учёту заболевших коронавирусом
  6. Экологические проблемы (разлив топлива в Норильске)
  7. Недоступность качественной медицинской помощи в связи с коронавирусом
  8. Голосование по поправкам в Конституцию
  9. Возврат в 90-е годы в связи с кризисом на фоне коронавируса
  10. Гонка вооружений и международная напряженность

Напомним, в середине апреля стало известно, что новосибирцы реже ходят к врачам из-за страха заболеть коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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