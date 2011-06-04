О горе трупов в коронавирусном морге Томска сообщили журналисты

Фото из открытых источников и «МК в Томске»

В распоряжении томских журналистов оказались шокирующие фотографии с горами трупов в чёрных пакетах; утверждается, что снимки сделаны в коронавирусном морге.

Газета «Московский комсомолец в Томске» опубликовала шокирующие фотографии. Как сообщает автор материала Станислав Микрюков, снимки прислали сотрудники морга от ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро», расположенного по Нахимова 3, строение 5.

По данным издания, именно в этот морг привозят тела из респираторного госпиталя при Медсанчасти № 2 и госпиталя при СибГМУ. На фото снято помещение морга буквально заставлено чёрными мешками в несколько рядов. По мнению автора материала, это мешки с трупами людей.

«Скорее всего, далеко не все умершие, чьи тела лежат в мешках, скончались от коронавируса, но как бы там ни было, каждый труп должен лежать отдельно и на каталке. Складывать их мешками в несколько рядов запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами», – пишет Станислав Микрюков.

По словам журналиста, общественники направили десятки запросов в Управление Роспотребнадзора и прокуратуру Томской области, но никакой внятной реакции так и не последовало.

Читатели издания в комментариях разошлись во мнениях. Многие посчитали новость фейком и предположили, что в мешках находится всего лишь больничный мусор, но уж никак не трупы.

Исполняющий обязанности начальника областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения (ОГБУЗ) «Патологоанатомическое бюро» Павел Горх прокомментировал информацию, появившуюся в «МК в Томске».

«Информация, опубликованная в "МК в Томске", не соответствует действительности. На опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса "Б", в частности, использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на это вид деятельности. В понедельник, 6 июля, большая часть была утилизирована в плановом порядке», – сообщил Горх.

Присутствие на фото санитара без средств индивидуальной защиты свидетельствует о том, что это не инфекционный морг больных, умерших от COVID-19.

По словам Горха, комната для хранения трупов представляет собой большую «холодильную камеру», в которой тела умерших хранятся при определённой температуре, тела могут располагаться как и на каталках, так и на полу – при отсутствии каталок, а также при перекладывании и выдаче тел умерших. Фотография с телом на полу, возможно, сделана в другом помещении или в другое время.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Патологоанатомическое бюро» начало служебную проверку в отношении фотографий, распространённых в интернете.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал, как в Новосибирске хоронят умерших от COVID-19.