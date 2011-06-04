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ОПГ незаконно регистрировала мигрантов в Новосибирске

сегодня 21:17

Фото с сайта pixabay.com

Группа преступников занималась незаконной регистрацией мигрантов в Новосибирске в течение года; один из соучастников – инспектор отдела по вопросам миграции.

Организованная преступная группировка (ОПГ) занималась незаконной регистрацией мигрантов в Новосибирске. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

За денежное вознаграждение преступники предлагали мигрантам документы на право временного пребывания в России на срок от трёх месяцев до одного года, прописку в Новосибирске или в Новосибирской области, а также договоры о трудоустройстве. Инспектор по делам миграции ставил прибывших на миграционный учёт и предупреждал участников преступной группы о предстоящих проверках.

ОПГ действовала с середины апреля 2018 года до апреля 2019 года, преступники организовали незаконное пребывание в России для 11 мигрантов.

Группу удалось вычислить после того, как один из фигурантов попыталась самостоятельно оформить всю цепочку незаконных документов для 8 мигрантов. Документы попали к сотрудникам миграционных подразделений, которые не знали о преступном умысле и поставили иностранных граждан на миграционный учёт по месту, где те были якобы “прописаны”.

Уголовное дело об организации незаконной миграции направлено в Ленинский районный суд Новосибирска.

Напомним, 20 июня в Новосибирске ввели обязательную проверку трудовых мигрантов на коронавирус.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

прокуратура
мигранты

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