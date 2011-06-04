«Память о нём жива»: новосибирский борец Власов приехал на похороны отца Хабиба Нурмагомедова

Фото со страницы Романа Власова в соцсети «ВКонтакте»

Олимпийский чемпион Роман Власов проводил в последний путь тренера Абдулманапа Нурмагомедова; несмотря на печальный повод, боец отметил радушие дагестанцев.

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов присутствовал на похоронах отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом Власов рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Очень печальный повод привёл меня в этот раз в Дагестан. Всех нас постигла тяжёлая утрата, не стало Абдулманапа Нурмагомедова, замечательного, выдающегося, светлого человека.​ Память о нём жива. Дело его продолжает жить. Пусть Господь одарит его Раем. Пусть Господь хранит и оберегает каждого из нас», – написал олимпийский чемпион.

По словам новосибирского спортсмена, в Дагестане ему оказали тёплый приём, и он убедился, что «главное богатство нашей страны – люди».

Как ранее писал Сиб.фм, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. С апреля он боролся с коронавирусом, который серьёзно подорвал его здоровье.

Роман Власов – российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы. Он родился 6 октября 1990 года в Новосибирске. Начал заниматься греко-римской борьбой в 1997 году у заслуженного тренера СССР Виктора Кузнецова.

Весной 2008 года получил серьёзную травму плеча. Врачи прогнозировали, что Власову придётся оставить спорт, но Роман смог восстановиться и возобновить спортивную карьеру.

Напомним, в июне Роман Власов опубликовал пост с откровенными воспоминаниями в День России.