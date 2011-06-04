Петиция против дистанционного обучения школьников набирает обороты в сети
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм и из открытых источников
В сети появилась петиция против дистанционного обучения школьников; автор считает, что это ведёт к безграмотности и управляемости детьми.
В социальной сети «ВКонтакте» появилась петиция против дистанционного обучения школьников.
«Давайте остановим этот беспредел! Дистанционное обучение приносит большой вред, как психологический, так и физический! Наши дети заслуживают того, чтобы выполнять классную работы с живым человеком- с учителем, а не с компьютером! Власти хотят лишить учителей их работы. Хотят ввести искусственный интеллект, чтобы наши дети общались с роботом. Этим они добиваются того, чтобы наши дети росли безграмотными, чтобы можно было ими легко управлять!», — говорится в тексте петиции подписанной автором Просто Лаура.
«Больше не будет школ и учителей!
Давайте остановим этот беспредел! Верните нам школы!!! Мы против дистанционного обучения!», — добавляется в петиции.
Документ был создан 30 июня и за несколько дней уже набрал почти 607 тысяч подписей.
Напомним, 23 июня жители Бердска создали петицию против строительства мусорного полигона.
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