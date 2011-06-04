Петиция против дистанционного обучения школьников набирает обороты в сети

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм и из открытых источников

В сети появилась петиция против дистанционного обучения школьников; автор считает, что это ведёт к безграмотности и управляемости детьми.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась петиция против дистанционного обучения школьников.

«Давайте остановим этот беспредел! Дистанционное обучение приносит большой вред, как психологический, так и физический! Наши дети заслуживают того, чтобы выполнять классную работы с живым человеком- с учителем, а не с компьютером! Власти хотят лишить учителей их работы. Хотят ввести искусственный интеллект, чтобы наши дети общались с роботом. Этим они добиваются того, чтобы наши дети росли безграмотными, чтобы можно было ими легко управлять!», — говорится в тексте петиции подписанной автором Просто Лаура.

«Больше не будет школ и учителей!

Давайте остановим этот беспредел! Верните нам школы!!! Мы против дистанционного обучения!», — добавляется в петиции.

Документ был создан 30 июня и за несколько дней уже набрал почти 607 тысяч подписей.

Напомним, 23 июня жители Бердска создали петицию против строительства мусорного полигона.