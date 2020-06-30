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«Плавал и вывихнул плечо»: мужчина едва не погиб на воде

сегодня 05:37

Фото Pixabay

Житель Тольятти чуть не пополнил статистику погибших при купании; он неожиданно вывихнул руку на воде и начал тонуть.

В понедельник, 6 июля, в Автограде из воды пришлось эвакуировать 31-летнего мужчину. Об этом сообщает sova.info.

«Мужчина плавал и вывихнул плечо. Это произошло около четырех часов вечера. Без помощи вернуться на берег отдыхающий не смог», — рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.



В итоге мужчину доставили на берег. Там его передали врачам для госпитализации в больницу.

Ранее спасатели обратились к жителям области и попросили быть осторожнее на воде, чтобы избежать ЧП.

Напомним, на прошлой неделе в Кузбассе утонула семья с ребёнком.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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