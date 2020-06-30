Почти 200 человек умерли от коронавируса в России 7 июля

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

198 пациентов с подтверждённым коронавирусом умерли в России за сутки; с начала пандемии COVID-19 унёс жизни 10 494 больных.

Количество жертв коронавируса в России достигло 10494 человек. За последние 24 часа в в стационарах скончались 198 больных с подтверждённым COVID-19. Об этом 7 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным экспертов, в стране за минувшие сутки выявлено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.