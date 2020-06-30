Почти половина россиян зарабатывают меньше 15 тысяч рублей в месяц

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В России стало больше тех, кто зарабатывает меньше 15 тысяч рублей в месяц; также выросла доля опрошенных с заработком более 100 тысяч рублей.

Доля россиян с заработком меньше 15 тысяч рублей увеличилась с 38,1 % до 44,6 %. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».

Опрос проходил по телефону с участием 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. Исследование провели до основных ограничений и режима самоизоляции (с 26 февраля по 3 марта) и после (в июне). Погрешность результатов – 3,3 %.

Доля россиян с доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8 % в феврале до 55,3 % в июне, с доходом выше 25 тысяч рублей – с 36,2 % до 27,1 %. Большинство россиян живут на доход от 5 до 15 тысяч рублей в месяц (36,5 %). Менее 5 тысяч рублей в месяц зарабатывают 8,1 % респондентов. При этом доля опрошенных с заработком более 100 тысяч рублей выросла с 1,8 % до 2,1 %.

Также доход примерно 13 % опрошенных – от 25 до 35 тысяч рублей, 8,5 % – 35-50 тысяч рублей, 3,5 % – 50-100 тысяч рублей.

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