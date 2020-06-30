Поели медвежатинки: в Горном Алтае вспышка трихинеллёза

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В Турочакском районе Республики Алтай зарегистрирована вспышка трихинеллёза; заболели 10 человек.

В Республике Алтай зарегистрирована вспышка опасного заболевания – трихинеллёза. Девять человек заболели в Турочакском районе, ещё один – в Горно-Алтайске, передают «Новости Горного Алтая».

Эпидемиологическое расследование установило, что заболевшие употребляли в пищу мясо медведя, сообщает Управление Роспотребнадзора.

В Турочакском районе, а также на территории других муниципалитетов ежегодно регистрируются случаи заболевания трихинеллёзом, связанные с употреблением мяса бурого медведя. Заражение людей связано с употреблением в пищу мяса, не прошедшего санитарно-ветеринарную экспертизу, содержащего капсулированные личинки трихинелл.

Трихинеллы – один из наиболее мелких из известных нематод (круглых червей), имеющих типичное для круглых гельминтов строение, длиной от 1 до 4 мм. В процессе пищеварения капсулы разрушаются, личинки выходят в просвет кишечника и затем достигают половой зрелости. Самки активно внедряются в слизистую оболочку кишечника, начинают рождать живых личинок в просвет кровеносных сосудов кишечника на четвёртые-седьмые сутки после заражения. Одна самка производит до двух тысяч личинок. Они попадают в кровь, а с ней в мышцы лица, шеи, туловища. Часть личинок задерживается в сосудах сердца, лёгких, печени, головном мозге, где они погибают, вызывая клеточные воспалительные реакции. Осев в мышцах, личинки увеличиваются в размерах примерно в 10 раз, затем вокруг личинок формируются капсулы, в которых те сохраняют жизнеспособность годами.

Основными клиническими проявлениями трихинеллёза являются повышение температуры тела, отёки, мышечные боли, тошнота, жидкий стул, изменения в крови. Отёк век и всего лица настолько характерен для трихинеллёза, что в народе получила название «одутловатки».

При тяжёлых случаях отмечаются сильная головная боль, бессонница, отёки крупных суставов. Больных беспокоят боли в глазных, затылочных, межрёберных мышцах, мышцах конечностей. Трихинеллёз излечивается, если вовремя принять соответствующие меры. Больные подлежат госпитализации и специфическому лечению.

Любителям дикого мяса важно помнить, что трихинеллы очень устойчивы к факторам внешней среды: их не уничтожить заморозкой, СВЧ-излучением, они прекрасно сохраняются при приготовлении котлет, пельменей, копчёного мяса. Перед употреблением медвежатину обязательно нужно сдать на анализ в специализированную лабораторию.

Напомним, ещё в одном районе Республики Алтай произошла вспышка коронавируса.