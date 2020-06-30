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Погода в Новосибирске на 7 июля: облачно и немного дождя

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске временно завершилась пора ливней и гроз; сегодня ожидается облачная и тёплая погода.

Во вторник, 7 июля, в Новосибирске будет тепло и облачно. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днём составит до +24 градусов. Во второй половине дня возможно выпадение незначительного количества осадков. Скорость ветра может достигать 8 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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