Полпред Меняйло не исключил второй волны коронавируса

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Вторая волна коронавируса ожидается в Росси осенью; полпред президента в СФО не исключает подобного сценария распространения болезни.

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло ответил на вопрос о возможности второй волны коронавируса, уточнив, что не исключает такого сценария. Об этом он заявил 7 июля во время пресс-конференции в ТАСС.

Сергей Меняйло добавил, что вероятность новой волны заболеваемости сейчас активно обсуждается на разных уровнях, в том числе и в СМИ.

"Сроки тоже называются — это осень, тот период, когда традиционно начинается рост ОРВИ", — сказал полпред.

Он добавил, что система здравоохранения в регионе готова к работе даже в случае осложнения обстановки.

Напомним, 7 июля полномочный представитель президента в СФО Меняйло назвал условия открытия кинотеатров в Новосибисрке.