Полпред Меняйло не исключил второй волны коронавируса
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Вторая волна коронавируса ожидается в Росси осенью; полпред президента в СФО не исключает подобного сценария распространения болезни.
Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло ответил на вопрос о возможности второй волны коронавируса, уточнив, что не исключает такого сценария. Об этом он заявил 7 июля во время пресс-конференции в ТАСС.
Сергей Меняйло добавил, что вероятность новой волны заболеваемости сейчас активно обсуждается на разных уровнях, в том числе и в СМИ.
"Сроки тоже называются — это осень, тот период, когда традиционно начинается рост ОРВИ", — сказал полпред.
Он добавил, что система здравоохранения в регионе готова к работе даже в случае осложнения обстановки.
Напомним, 7 июля полномочный представитель президента в СФО Меняйло назвал условия открытия кинотеатров в Новосибисрке.
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