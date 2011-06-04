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Полпред Меняйло ответил на вопрос о своём заражении коронавирусом

сегодня 14:09

Фото с сайте полпреда президента в СФО

Полномочный представитель президента в СФО развеял слухи о своём возможном заражении коронавирусом; Сергей Меняйло заявил, что полностью здоров.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе зазвеял слухи о своём заражении COVID-19. Об этом Сергей Меняйло заявил 7 июля во время пресс-конференции в ТАСС по вопросу ситуации с коронавирусом в регионах СФО.

"Я не болел, конечно. А моё кратковременное снижение активности в конце мая в плане работы было связано с семейными делами. Я не только полномочный представитель президента, но и человек. В этот период я в 4 раз стал дедушкой, у меня родилась внучка, поэтому потребовалось немного поучаствовать в организационных вопросах", — объяснил Меняйло.

Напомним, в мае в пресс-службе полпреда Сергея Меняйло объяснили, почему совещания в аппарате проходят без масок и соблюдения социальной дистанции.

Автор:
Мария Машанова
журналист

1

Теги

Сергей Меняйло
коронавирус

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