Пошла жара: в июле за покупку в магазинах Hello можно получить кэшбэк, равный сумме чека

Фото: сеть гипермаркетов Hello

Так не делают даже банки: популярный магазин возмещает новосибирцам деньги за покупки в июле.

В сети гипермаркетов аксессуаров для телефонов Hello! объявили мегаакцию – cash back 100%. Покупателям возвращается вся сумма чека, и эти бонусы можно тратить на последующие покупки.

Щедрая акция – отличный повод порадовать себя и друзей полезными мелочами, которые пригодятся каждому, у кого есть телефон или гаджет, – то есть абсолютно всем. По акции можно купить кабель для заряда, новенький чехол, защитное стекло и многое другое. Цены в Hello! низкие и без скидок, но, как говорится, от подарков не отказываются: кэшбэк при покупке – это всегда приятно.

Что здесь купить

Выбор аксессуаров огромный, причём ассортимент рассчитан на любой вкус и разных покупателей: от юных модниц до практичных сотрудников и экономных пенсионеров.

В Hello просто космический выбор чехлов на разные модели смартфонов – больше 17 000! Цены на них – от 49 рублей.

Если вы сторонник разумной траты денег, смело выбирайте кабели для заряда, цена от 99 рублей, а вещь пригодится каждому.

К универсальным товарам относятся и внешние аккумуляторы. Стоят они от 199 рублей, а заряжать можно и смартфон, и любой портативный гаджет.

Для тех, кому нужны наушники, здесь тоже найдётся немало интересного. В Hello! их большой выбор, в том числе беспроводных. Причём цены на наушники начинаются от 49 рублей.

Ещё одна полезная вещь – мини-колонки от 299 рублей. Летом в поездках на дачу или отдых они особенно пригодятся тем, кто планирует отдохнуть с компанией друзей или родственниками.

А недавно в Hello! завезли огромное количество пляжных матрасов, надувных кругов и мячей. Стоимость от 199 рублей.

Где всё это найти

Магазины Hello! есть по всему городу, а еще в Академгородке и Бердске. Сюда удобно забежать по дороге с работы или если что-то понадобилось срочно.

Акция стартовала с 1 июля и будет действовать весь месяц.

Ждём вас за полезными и, главное, выгодными покупками.

*100% КэшБэк* на покупки в HELLO! c 1.07.2020 по 31.07.2020 г.

**Купон равный сумме чека, на которую совершена покупка в период с 1.07.2020 по 31.07.2020 г. Эту сумму можно использовать в виде скидки с 1.07.2020 по 31.07.2020 г. на следующую покупку. Размер скидки может составлять не более 30% от суммы покупки.

Гипермаркет аксессуаров для мобильных устройств Hello!

ул. Никитина, 62, к. 1

ул. Кропоткина, 128«а»

ул. Кропоткина, 263

Гусинобродское шоссе, 20, ТЦ «Континент»

ул. Троллейная, 130«а», ТЦ «Континент»

пр. Энергетиков, 8, ТЦ «Гигант»

ул. Мичурина, 25, ст. метро «Сибирская»

ул. Крылова, 26, ТЦ «Москва», 1-й этаж

Красный проспект, 101, ТРК «Ройял парк», нулевой этаж

Красный проспект, 186, станция метро «Площадь Ленина», входы № 3 и № 4

пр. Маркса, 22

ул. Большевистская, 12

ул. Покрышкина, 6

пл. Маркса, 5/1 (вход в метро)

ул. Выборная, 142/3, ТЦ «Пассаж», 2-й этаж

ул. Бориса Богаткова, 206

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