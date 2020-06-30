Пошла жара: в июле за покупку в магазинах Hello можно получить кэшбэк, равный сумме чека
Фото: сеть гипермаркетов Hello
Так не делают даже банки: популярный магазин возмещает новосибирцам деньги за покупки в июле.
В сети гипермаркетов аксессуаров для телефонов Hello! объявили мегаакцию – cash back 100%. Покупателям возвращается вся сумма чека, и эти бонусы можно тратить на последующие покупки.
Щедрая акция – отличный повод порадовать себя и друзей полезными мелочами, которые пригодятся каждому, у кого есть телефон или гаджет, – то есть абсолютно всем. По акции можно купить кабель для заряда, новенький чехол, защитное стекло и многое другое. Цены в Hello! низкие и без скидок, но, как говорится, от подарков не отказываются: кэшбэк при покупке – это всегда приятно.
Что здесь купить
Выбор аксессуаров огромный, причём ассортимент рассчитан на любой вкус и разных покупателей: от юных модниц до практичных сотрудников и экономных пенсионеров.
В Hello просто космический выбор чехлов на разные модели смартфонов – больше 17 000! Цены на них – от 49 рублей.
Если вы сторонник разумной траты денег, смело выбирайте кабели для заряда, цена от 99 рублей, а вещь пригодится каждому.
К универсальным товарам относятся и внешние аккумуляторы. Стоят они от 199 рублей, а заряжать можно и смартфон, и любой портативный гаджет.
Для тех, кому нужны наушники, здесь тоже найдётся немало интересного. В Hello! их большой выбор, в том числе беспроводных. Причём цены на наушники начинаются от 49 рублей.
Ещё одна полезная вещь – мини-колонки от 299 рублей. Летом в поездках на дачу или отдых они особенно пригодятся тем, кто планирует отдохнуть с компанией друзей или родственниками.
А недавно в Hello! завезли огромное количество пляжных матрасов, надувных кругов и мячей. Стоимость от 199 рублей.
Где всё это найти
Магазины Hello! есть по всему городу, а еще в Академгородке и Бердске. Сюда удобно забежать по дороге с работы или если что-то понадобилось срочно.
Акция стартовала с 1 июля и будет действовать весь месяц.
Ждём вас за полезными и, главное, выгодными покупками.
*100% КэшБэк* на покупки в HELLO! c 1.07.2020 по 31.07.2020 г.
**Купон равный сумме чека, на которую совершена покупка в период с 1.07.2020 по 31.07.2020 г. Эту сумму можно использовать в виде скидки с 1.07.2020 по 31.07.2020 г. на следующую покупку. Размер скидки может составлять не более 30% от суммы покупки.
Гипермаркет аксессуаров для мобильных устройств Hello!
ул. Никитина, 62, к. 1
ул. Кропоткина, 128«а»
ул. Кропоткина, 263
Гусинобродское шоссе, 20, ТЦ «Континент»
ул. Троллейная, 130«а», ТЦ «Континент»
пр. Энергетиков, 8, ТЦ «Гигант»
ул. Мичурина, 25, ст. метро «Сибирская»
ул. Крылова, 26, ТЦ «Москва», 1-й этаж
Красный проспект, 101, ТРК «Ройял парк», нулевой этаж
Красный проспект, 186, станция метро «Площадь Ленина», входы № 3 и № 4
пр. Маркса, 22
ул. Большевистская, 12
ул. Покрышкина, 6
пл. Маркса, 5/1 (вход в метро)
ул. Выборная, 142/3, ТЦ «Пассаж», 2-й этаж
ул. Бориса Богаткова, 206
Академгородок, ул. Кутателадзе, 4/4, ТЦ «Эдем», 1-й этаж
Бердск, ул. Ленина, 41«б», ТЦ «Сибирский Версаль»
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