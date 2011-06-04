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После смерти миллиардера Босова «Сибантрацит» продолжит финансирование ХК «Сибирь»

сегодня 09:36

Фото из группы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

Угольная компания «Сибантрацит» продолжит оказывать поддержку хоккейному клубу «Сибирь»; финансовая помощь будет поступать в тех же объёмах, что и до гибели совладельца предприятия Дмитрия Босова.

Компания «Сибантрацит», являющаяся соучредителем новосибирского хоккейного клуба «Сибирь», сохранит финансирование команды в полном объёме после смерти совладельца предприятия, миллиардера Дмитрия Босова. Такое решение было принято после встречи губернатора региона Андрея Травникова и председателя совета директоров УК «Сибантрацит» Катерины Босов. Об этом сообщается в официальной группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Финансирование хоккейного клуба "Сибирь" сохраняется в полном объёме», – уточнили в пресс-службе компании.

Как уточнили в правительстве Новосибирской области, 6 июля губернатор Андрей Травников и Катерина Босов, ставшая после смерти мужа главой компании, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономике и социальной сфере региона.

В ходе встречи прозвучало, что предприятия группы «Сибантрацит» являются крупнейшими налогоплательщиками региона. По словам губернатора, компания развивает проекты в области спорта, образования, здравоохранения.

«Спасибо, что компания не меняет своих планов в Новосибирской области, намерена и дальше развиваться в соответствии с теми графиками, которые мы ранее обсуждали», – сказал Травников.

Напомним, миллиардер Дмитрий Босов 6 мая был обнаружен мёртвым в своём загородном доме.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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