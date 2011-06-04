Повезло так повезло: новосибирцы выиграли в лотерею больше 5 миллионов рублей

Более 5 миллионов рублей выиграли за время самоизоляции удачливые новосибирцы; они просто купили лотерейные билеты.

Крупные денежные призы выиграли жители Новосибирской области, купив лотерейные билеты в отделениях Почты России. За апрель и май сумма всех выигрышей составила более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба сибирского отделения "Почты России".

Самым «урожайным» на крупные выигрыши стал первый месяц карантина – тогда семь наших земляков стали богаче почти на 4,5 млн рублей. Причём, один из апрельских счастливчиков получил сразу 1,5 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе, другим новосибирцам билеты лотереи, стоимость которых составляет 100 рублей — принесли от 200 до 800 тысяч рублей. Всего с января по июнь новосибирцы выиграли в лотерею более 8 млн рублей.

Напомним, в начале июня жительница Новосибирской области выиграла в лотерею загородный дом.