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Появилось видео с новосибирского пляжа, где погибли трое мужчин при спасении 12-летней девочки

вчера 23:47

Фото и видео Сиб.фм

Трое мужчин погибли, спасая из воды 12-летнюю девочку; тело последнего только что увезли с пляжа.

Опубликовано видео с пляжа, где погибли трое мужчин, которые спасали 12-летнюю девочку. Кадры ночью 7 июля Сиб.фм прислал очевидец. По его словам, на видео забирают тело 14-летнего брата девочки, который вместе с мужчинами бросился её спасать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 7 июля около 16:30 на пляже в районе дома №50 по улице Обской отдыхала семья из семи человек. В один момент 12-летняя девочка пошла купаться в запрещённом месте. Ребёнок начал тонуть.

Это заметили её родственники: 50-летний отец, и два брата — им было 14 лет и 22 года. Родственники бросились спасать девочку. Им удалось вытолкнуть ребёнка ближе к берегу, однако самих мужчин унесло течением. Спасатели достали из воды тела трёх человек в течение нескольких часов.

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели трёх мужчин. С родственниками работают психологи.

Напомним, ранее Сиб.фм поговорил с очевидцем трагедии на Оби.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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