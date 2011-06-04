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Пьяный школьник разбил три машины на маминой «семёрке» в Бердске

сегодня 08:39

Фото АСТ-54

Бердский подросток решил покататься на маминой машине, но не справился с управлением; юный гонщик устроил автозамес на парковке возле дома на улице Горького.

Девятиклассник за рулём маминых Жигулей не справился с управлением и протаранил три автомобиля на парковке у дома в Бердске. По словам очевидцев, подросток был пьян, сообщает АвтоБердск.

Покататься на мамином автомобиле школьник решил вечером 6 июля. Однако на скорости налетел на поребрик и потерял управление. Неуправляемая «семёрка» потеряла управление и протаранила три автомобиля на парковке возле дома: Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Highlander, Hyundai Solaris.

На месте происшествия собралась толпа зевак, приехала полиция. Юный гонщик сбежал с места ДТП, но вернулся, когда автоинспекторы стали оформлять аварию. Люди в ДТП не пострадали, а вот автомобилям предстоит ремонт. Возмещать ущерб за приключение девятиклассника на летних каникулах предстоит его родителям.

Напомним, в июне в Новосибирске компания школьников отдыхала на котловане, один подросток утонул.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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Теги

Бердск
ДТП
подросток

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