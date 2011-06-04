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Рассрочка из-за коронавируса: принят закон об «исполнительной амнистии»

сегодня 21:52

Фото Государственно думы Российской Федерации

Государственная дума приняла закон о предоставлении рассрочки по платежам пострадавшим от коронавируса; изменения коснутся не менее четырёх миллионов человек.

Пенсионеры и предприниматели, пострадавшие от коронавируса, получат рассрочку на все категории долгов кроме кроме трудовых обязательств, выплат по потере кормильца, алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы России.

Авторы законопроекта: руководитель фракции “Единая Россия” Сергей Неверов, глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикером Совета Федерации, секретарь Генсовета “Единой России” Андрей Турчак.

Пенсионеры получат рассрочку по долгам в размере до 1 млн рублей сроком до двух лет. Им достаточно будет написать заявление приставу-исполнителю, обращаться в суд не потребуется, рассказал Хинштейн.

Представителям малого и среднего бизнеса предполагается рассрочка на сумму до 15 млн рублей на срок до одного года. Рассрочка будет предоставляться однократно. Предприниматели, получившие рассрочку, не имеют права давать какие-либо материальные обязательства в течение всего срока действия льготы.

Срок моратория, когда судебные приставы не смогут выполнять принудительное производство в отношении должника, продлевается до конца 2020 года. Мораторий на действия коллекторов также вводится на срок действия рассрочки.

По оценкам Госдумы, закон коснётся не менее четырёх миллионов граждан и юридических лиц.

Напомним, 16 июня в Госдуму внесли законопроект об удалённой работе.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Госдума
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