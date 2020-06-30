Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Расценки на размещение агитационных материалов на сайте novos.mk.ru

сегодня 16:38

«Московский комсомолец в Новосибирске» уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам услуги по размещению в средстве массовой информации – на сайте https://novos.mk.ru/, агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва и депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, которые состоятся 13 сентября 2020 года.

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

новость – 15 000 рублей;

статья, репортаж, интервью – 40 000 рублей;

Предвыборные агитационные баннеры размещаются по следующим расценкам:

Размещение баннеров/Главная страница

Главный 740*60 (100 % показов) – 100 000 в месяц

№2 240*600 (100 % показов) – 60 000 в месяц

Фон (100% показов) – 100 000 в месяц

НДС не облагается

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ№ФС77-57489 от 27 марта 2014 г., Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Автор:
Олеся Сметанникова

0

Теги

выборы

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

175761
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
169595
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
128652
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
80656
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
77503
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
55962
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
45348
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири