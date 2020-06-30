Расценки на размещение агитационных материалов на сайте novos.mk.ru

«Московский комсомолец в Новосибирске» уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам услуги по размещению в средстве массовой информации – на сайте https://novos.mk.ru/, агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва и депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, которые состоятся 13 сентября 2020 года.

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

новость – 15 000 рублей;

статья, репортаж, интервью – 40 000 рублей;

Предвыборные агитационные баннеры размещаются по следующим расценкам:

Размещение баннеров/Главная страница

Главный 740*60 (100 % показов) – 100 000 в месяц

№2 240*600 (100 % показов) – 60 000 в месяц

Фон (100% показов) – 100 000 в месяц

НДС не облагается

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