Расценки на размещение агитационных материалов в газете «МК в Новосибирске»
«МК в Новосибирске» уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам услуги по размещению в средстве массовой информации – газете «МК в Новосибирске», агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва и депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, которые состоятся 13 сентября 2020 года.
Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов составляет:
110 руб. кв. см.
НДС не облагается
Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Московский комсомолец» «МК в Новосибирске» №015537, от 18 февраля 1997., выдан государственный комитет Российской Федерации по печати.
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