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Расценки на размещение агитационных материалов в радиоэфире «Наше радио»

сегодня 16:49

«Наше радио» уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам услуги по размещению в средстве массовой информации – радио «Наше радио», агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва и депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, которые состоятся 13 сентября 2020 года.

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

Стоимость 1 секунды эфирного времени — 50 руб.

Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-48384 от 27 января 2012 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций), передача которого в эфир осуществляется на основании Лицензии на осуществление радиовещания серии РВ № 28704 от 17 мая 2017 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Автор:
Олеся Сметанникова

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