Расценки на размещение агитационных материалов в средстве массовой информации «Интернет-журнал Сиб.фм»

ООО «СИБФМ» уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам услуги по размещению в средстве массовой информации «Интернет-журнал Сиб.фм» агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва и депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, которые состоятся 13 сентября 2020 года.

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

новость – 15 000 рублей;

статья, репортаж, интервью – 40 000 рублей;

видеосюжет до 5 минут – 40 000 рублей;

тематическая инфографика – 40 000 рублей;

Предвыборные агитационные баннеры размещаются по следующим расценкам:

Размещение баннеров/Главная страница

Главный 1480 × 120 (25 % показов) – 25 000 в месяц

№2 600*120 (25 % показов) – 15 000 в месяц

№3 600*120 (25 % показов) – 15 000 в месяц

№4 340*400 (25 % показов) – 25 000 в месяц

№5 600*120 (25% показа) – 10 000 в месяц

НДС не облагается

Возможности и условия публикаций текстов и описание условий размещения баннеров указаны в соответствующем разделе на сайте Sib.fm.

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