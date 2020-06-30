Расценки на размещение агитационных материалов в средстве массовой информации «Интернет-журнал Сиб.фм»
ООО «СИБФМ» уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам услуги по размещению в средстве массовой информации «Интернет-журнал Сиб.фм» агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва и депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, которые состоятся 13 сентября 2020 года.
Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов составляет:
новость – 15 000 рублей;
статья, репортаж, интервью – 40 000 рублей;
видеосюжет до 5 минут – 40 000 рублей;
тематическая инфографика – 40 000 рублей;
Предвыборные агитационные баннеры размещаются по следующим расценкам:
Размещение баннеров/Главная страница
Главный 1480 × 120 (25 % показов) – 25 000 в месяц
№2 600*120 (25 % показов) – 15 000 в месяц
№3 600*120 (25 % показов) – 15 000 в месяц
№4 340*400 (25 % показов) – 25 000 в месяц
№5 600*120 (25% показа) – 10 000 в месяц
НДС не облагается
Возможности и условия публикаций текстов и описание условий размещения баннеров указаны в соответствующем разделе на сайте Sib.fm.
Средство массовой информации «Интернет-журнал Сиб.фм». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 57211 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 марта 2014 года.
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