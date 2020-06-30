Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Руководство новосибирской ЦКБ подтвердило коронавирус у четырёх сотрудников реанимации

сегодня 16:49

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Руководство новосибирской больницы подтвердило информацию о заражении медиков; коронавирус выявили у работников отделения интенсивной терапии.

Главврач Центральной клинической больницы в новосибирском Академгородке подтвердила наличие коронавируса у своих сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба местного минздрава со ссылкой на главу ЦКБ Ирэну Цыцорину.

«В июне 2020 в отделении интенсивной терапии находились пациенты с подтверждённым диагнозом "новая коронавирусная инфекция". В отделении проводился забор мазков в плановом порядке, как у работающих с инфицированными коронавирусом пациентами. Выявлена положительная проба у четырёх сотрудников на фоне отсутствия симптомов. Сотрудники были незамедлительно отстранены от работ», – приводит пресс-служба ведомства.


По словам главврача, все сотрудники проходят ежедневный осмотр. Согласно внутреннему регламенту, они должны немедленно сообщать о признаках заболеваний. Также Цыцорина заявила, что все отделения обеспечены СИЗами и дезинфицирующими средствами.

Ранее в СМИ появились статьи, в которых врач ЦКБ утверждал, что в больнице не тестируют медиков на коронавирус, а из инфекционных стационаров к ним везут не до конца выздоровевших пациентов, которые заражают людей – других пациентов и медработников.

Напомним, 7 июля новосибирский минздрав прокомментировал вспышку коронавируса в психбольнице № 3.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус
цкб

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

178320
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
169652
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
128829
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
80708
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
78657
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
55972
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
48743
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей