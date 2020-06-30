Руководство новосибирской ЦКБ подтвердило коронавирус у четырёх сотрудников реанимации

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Руководство новосибирской больницы подтвердило информацию о заражении медиков; коронавирус выявили у работников отделения интенсивной терапии.

Главврач Центральной клинической больницы в новосибирском Академгородке подтвердила наличие коронавируса у своих сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба местного минздрава со ссылкой на главу ЦКБ Ирэну Цыцорину.

«В июне 2020 в отделении интенсивной терапии находились пациенты с подтверждённым диагнозом "новая коронавирусная инфекция". В отделении проводился забор мазков в плановом порядке, как у работающих с инфицированными коронавирусом пациентами. Выявлена положительная проба у четырёх сотрудников на фоне отсутствия симптомов. Сотрудники были незамедлительно отстранены от работ», – приводит пресс-служба ведомства.



По словам главврача, все сотрудники проходят ежедневный осмотр. Согласно внутреннему регламенту, они должны немедленно сообщать о признаках заболеваний. Также Цыцорина заявила, что все отделения обеспечены СИЗами и дезинфицирующими средствами.

Ранее в СМИ появились статьи, в которых врач ЦКБ утверждал, что в больнице не тестируют медиков на коронавирус, а из инфекционных стационаров к ним везут не до конца выздоровевших пациентов, которые заражают людей – других пациентов и медработников.

Напомним, 7 июля новосибирский минздрав прокомментировал вспышку коронавируса в психбольнице № 3.