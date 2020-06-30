«С ним жизнь изменится»: новосибирец продаёт «волшебный» шаманский бубен почти за миллион рублей

Фото с сайта «Авито»

Необычный музыкальный инструмент стоимостью 855 тысяч рублей продаёт на сайте «Авито» новосибирец; мужчина утверждает, что шаманский бубен способен полностью изменить жизнь человека.

Шаманский бубен, якобы приносящий богатство и здоровье, продаёт на сайте «Авито» новосибирец Иван. За талисман размером с большой мяч мужчина просит почти миллион рублей – 855 тысяч. Однако готов обменять реликвию на авто или недвижимость.

Как говорится в объявлении, бубен он получил в наследство от деда-шамана, когда тот умер. Талисман сделан из лошадиной кожи, его диаметр – около 80 сантиметров.

«За счёт этого он выдает потрясающие вибрации, аж дух захватывает», – восхищается продавец подарком родственника.

По словам автора объявления, необычный талисман полностью изменил его жизнь – он разбогател и похудел.

«Буквально за год у меня появились двухкомнатная квартира, гараж, дача, BMW X5, новый бизнес. Я похудел на 30 кг, вылечился от хронической болезни», – перечисляет новосибирец все случившиеся с ним чудеса.

Объяснить корреспонденту Сиб.фм причину продажи талисмана Иван не смог. По его словам, «просто пришло время бубну перейти в другие руки и "продолжить жить"». Пользуется ли волшебный агрегат интересом у новосибирцев, владелец бубна также не ответил.

Стоит добавить, что кроме бубна потомок шамана продаёт антисептики и маски, правда, уже без волшебных свойств.

Напомним, ранее на сайте «Авито» появилось объявление о продаже рубашки президента Владимира Путина.