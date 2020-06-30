Сашка Чёрный, Пчёла и Космос: в Новосибирске ищут хозяев четвероногой «бригаде»

Фото со страницы Центра по проблемам домашних животных в Новосибирске в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский центр по проблемам домашних животных ищет хозяев трём дружелюбным собакам; в приюте хвостатую троицу назвали в честь героев сериала «Бригада».

Новых хозяев ищут в Новосибирске трём взрослым собакам. Хвостатые подружились друг с другом в приюте, но в «своём» доме им будет ещё лучше. О четвероногой троице, названной в честь героев отечественного сериала «Бригада», сообщается в группе Центра по проблемам домашних животных в соцсети «ВКонтакте».

«Сашка Чёрный – отличный пёс, умеющий вилять хвостом не влево-вправо, а вкруговую! Ласковый молодой мальчишка, несмотря на свой серьёзный вид, имеет характер собаки-компаньона. Подойдёт для проживания и в квартире, и в тёплой будке», – описали в центре одного из участников собачьей «бригады».

Пчёла – тоже хороша. Работники приюта называют её спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей. И это не случайно: фотографии Пчёлы красуются на всех листовках центра.

«Любит ласку, сидеть на ручках и вкусняшки, но категорически не признаёт поводок. Идеальна для содержания в квартире», – рассказали о ней в центре.

Наконец, Космос – совсем молодой кобель, ему нет ещё и года. А значит, пёс идеален для дрессировки и воспитания. Может жить как в квартире, так и в будке.

Как уточнили в центре, все собаки привиты, стерилизованы и обработаны от экто- и эндопаразитов.

Усыновить четвероногих киногероев можно, позвонив по телефону 380-13-62 или отправив сообщение в WhatsApp по номеру 8 913 905-33-99.

Напомним, 2 июля во всём мире отмечали день собак.