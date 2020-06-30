Сбивший пожилую женщину новосибирец сбежал с места ДТП

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Пьяный водитель сбил женщину в Новосибирске и скрылся с места аварии; предполагается, что пострадавшая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Водитель на автомобиле марки УАЗ сбил женщину в Новосибирске, а затем уехал с места ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Новосибирск" со ссылкой на инспектора пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислава Савченкова.

Инцидент произошёл на улице Холодная в Заельцевском районе примерно в 11 часов утра.

Водителя задержали, им оказался мужчина 1979 года рождения. Ему также грозит ответственность за оставление места ДТП и вождение в нетрезвом виде.

Пострадавшая – женщина 1963 года рождения. Была госпитализирована с ушибом мягких тканей головы. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой. По предварительной информации, пострадавшая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Напомним, 7 июля завершили расследование уголовного дела по факту ДТП с участием Ефремова.