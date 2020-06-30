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Сибиряков просят не есть мясо сурков из-за вспышки бубонной чумы

сегодня 19:29

Фото с сайта pixabay.com

Жителей Тувы призвали остановить охоту на сурков; в большинстве случаев именно эти животные являются переносчиками бубонной чумы.

Власти Тувы призвали граждан не охотиться на сурков и не употреблять в пишу их мясо из-за риска распространения бубонной чумы. Об этом 6 июля сообщается на сайте регионального Минсельхоза. По данным ведомства, причина в насекомых, которых едят сурки – именно они могут быть переносчиками опасного заболевания.

Ранее на территории Монголии выявили три случая заражения бубонной чумой. Все больные употребляли в пищу сырое мясо сурков. В населённых пунктах, которые граничат с Тувой и Республикой Алтай, введён бессрочный карантин.

Третий уровень эпидемиологической опасности также введён на севере Китая, где чуму обнаружили у скотовода.

Напомним, накануне Роспотребнадзор оценил шанс распространения бубонной чумы в России.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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