Сибиряков просят не есть мясо сурков из-за вспышки бубонной чумы
Фото с сайта pixabay.com
Жителей Тувы призвали остановить охоту на сурков; в большинстве случаев именно эти животные являются переносчиками бубонной чумы.
Власти Тувы призвали граждан не охотиться на сурков и не употреблять в пишу их мясо из-за риска распространения бубонной чумы. Об этом 6 июля сообщается на сайте регионального Минсельхоза. По данным ведомства, причина в насекомых, которых едят сурки – именно они могут быть переносчиками опасного заболевания.
Ранее на территории Монголии выявили три случая заражения бубонной чумой. Все больные употребляли в пищу сырое мясо сурков. В населённых пунктах, которые граничат с Тувой и Республикой Алтай, введён бессрочный карантин.
Третий уровень эпидемиологической опасности также введён на севере Китая, где чуму обнаружили у скотовода.
Напомним, накануне Роспотребнадзор оценил шанс распространения бубонной чумы в России.
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