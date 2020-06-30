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Скончался на месте: водитель иномарки врезался в грузовик на трассе в Новосибирской области

сегодня 10:32

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

В Новосибирской области водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу; в результате столкновения с грузовиком мужчина получил смертельные травмы.

Полиция начал проверку по факту смертельного ДТП в Каргатском районе Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«6 июля в 22.35 в Каргатском районе на 1260-м километре автодороги Р-254 "Иртыш" водитель автомобиля "Шкода Рапид", житель Москвы, следуя со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "Вольво" с полуприцепом, двигавшимся навстречу», – сообщает пресс-служба.

Водитель «Шкоды» скончался от полученных травм на месте происшествия. Полицейские выясняют причины и обстоятельства дорожной аварии.

Напомним, 6 июля было завершено расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
трасса
авария, дтп

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