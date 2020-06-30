Смертельное ДТП с участием Ефремова: завершено расследование уголовного дела

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Завершено расследование дела о смертельном ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов; незадолго до этого его адвокат заявил, что актёр не признаёт вину.

Расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова завершено. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД. Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции по части статья 264 часть 4 пункт "а", сообщает РИА-Новости со ссылкой на адвоката.

В конце прошлой недели адвокат Ефремова заявил, что тот отказывается признавать вину. Ранее актёр выступил с публичным обращением и попросил прощения у родственников погибших. Он также предложил им материальную помощь, от которой они в итоге отказались.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Погиб водитель фургона. Позже выяснилось, что актёр управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Напомним, 30 июня в ДТП с Ефремовым появился ещё один пострадавший.