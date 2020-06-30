Советник главы «Роскосмоса» подозревается в госизмене

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Советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов задержан в Москве по подозрению в государственной измене; бывшего журналиста задержали сотрудники ФСБ.

В Москве задержали бывшего журналиста и действующего советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Первым об этом сообщил Telegram-канал Life Shot. Журналиста задержали сотрудники ФСБ, сообщил источник ТАСС. В «Роскосмосе» подтвердили эту информацию, отметив, что задержание не связано с текущей работой Сафронова в госкорпорации. В доме Сафронова проводят обыск.

Задержание 30-летнего Ивана Сафронова, вероятно, связано с его журналистской деятельностью. Источник «Интерфакса» сообщил, что у Сафронова в «Роскосмосе» нет допуска к гостайне. Другой собеседник агентства допустил, что «скорее всего, задержание связано с публикацией по теме военно-технического сотрудничества». Источник отметил, что больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, «однако речь об уголовном деле тогда не шла».

По одной из версий, Сафронова могли задержать из-за статьи «Коммерсанта» о поставках российских истребителей Су-35 в Египет – её написали Иван Сафронов и Александра Джорджевич. Материал вышел 18 марта 2019 года, но спустя некоторое время был удалён. В июне стало известно, что «Коммерсант» решили привлечь к административной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.

Иван Сафронов работал в деловых СМИ около 10 лет, он писал о военно-промышленном комплексе. В 2010-2019 годах Сафронов был корреспондентом и спецкором «Коммерсанта».

Ивана Сафронова уволили из «Коммерсанта» в мае 2019 года. Поводом стал его материал о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. В знак протеста из газеты уволился весь отдел политики. В 2019-2020 годах Сафронов был специальным корреспондентом «Ведомостей». В мае 2020 года Сафронов занял должность советника главы «Роскосмоса» по информационной политике. Об этом сообщает «Медуза».

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