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Сторонника ИГИЛ задержали в Барнауле: он отправлял фото зданий и описания многолюдных мест террористам

сегодня 18:23

Фото pixabay.com, wikipedia.org

В Алтайском крае поймали злоумышленника из Средней Азии, который помогал ИГИЛ; задержанный планировал уехать воевать за международную террористическую группировку «Исламское государство».

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении выходца из Средней Азии, который собирался воевать в составе ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России). Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр местного управления ФСБ РФ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ в аэропорту при попытке вылететь в Москву с последующим направлением на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) задержан выходец из Средней Азии. В крае он установил контакт с их сторонниками», – передаёт агентство слова сотрудников пресс-центра.

По данным ФСБ, задержанный за деньги выполнял задания от ИГИЛ: узнавал о местах массового скопления людей в Барнауле, делал детальные фотографии зданий, а также организовал скрытый канал связи в интернете.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение, он заключён под стражу на два месяца.

Напомним, в ноябре 2019 года правоохранители Иркутской области задержали гражданина Республики Таджикистан, который обвинялся в похищении людей и содействию террористической деятельности.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

терроризм
Алтайский край
ФСБ
Игил

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